Taboru brak, więc gdzieś trzeba zabrać, żeby gdzieś dać. Od 1 listopada tramwaje na Pomorskiej i Kilińskiego będą kursować co 20 minut

Jedna zajezdnia na całą Łódź

Obecnie cała komunikacja tramwajowa w mieście jest obsługiwana przez jedną zajezdnię - na ul. Telefonicznej. Mieści się w niej określona liczba wagonów i więcej upchać się nie da. Dlatego przed remontem z Chocianowic ściągnięto Na Telefoniczną tylko część taboru licząc się z tym, że przejściowo kursować go będzie po Łodzi mniej. Remont się jednak przedłuża ze względu m.in. na wynikające w trakcie robót niespodzianki, jak odkopanie niezaznaczonego na mapach kabla wysokiego napięcia, który zasila centrum handlowe Port Łódź. Tymczasem potrzeby przewozowe rosną, choćby ze względu na rozpoczęcie zajęć przez studentów, których jakoś trzeba dowieźć co rano na uczelnie.

Horror w dwunastce, a taboru brak

O horrorze panującym od początku października w tramwajach linii 12, które jako jedyne kursują po ul. Narutowicza w kierunku Radiostacji i dowożą do kampusu UŁ pisaliśmy w tym miesiącu wielokrotnie, informując jednocześnie ZDiT o tym, że część pasażerów nie mieści się do wagonów 12 i zostaje na przystankach. O dziwo urzędnicy przyznali nam rację i obiecali poprawić dojazd do kampusu UŁ. Tak też się stało - od 1 listopada na trasę tę wraca linia 18 skrócona początkowo do Dworca Łódź Fabryczna. Będą więc na Narutowicza dwie linie - 12 i 18. Zwiększona zostanie również częstotliwość autobusowej linii 86 do ok. 10 minut.