Szkoła bez dzwonków? To jest możliwe i potrzebne. Ruszyła kampania "Szkoła przyjazna dla autyzmu" FOTO FILM

Rozpoczęła się kampania społeczna pod hasłem „Szkoła przyjazna dla autyzmu”. W piątek w Łodzi mówili o niej samorzecznicy i samorzeczniczki w spektrum autyzmu, którzy spotkali się na ulicy Piotrkowskiej przy al. Mickiewicza.

Kluczowe postulaty kampanii przedstawił Janek, z Klubu świadomej młodzieży. Mówił o tym, jak ważne jest, by głosu młodych słuchali i brali pod uwagę ludzie, którzy z nimi w szkołach pracują.

- Jest to oddolna inicjatywa młodych i w tym roku będziemy poruszać siedem postulatów – mówi. - Jest wśród nich likwidacja barier sensorycznych, czyli dzwonków. Drugi to obowiązek zapewnienia psychologa i mimo że jest to ustawowy obowiązek szkoły, ale to tu niestety jest bardzo niskie finansowanie i dlatego jest bardzo mało chętnych na stanowisko psychologa

Zabiegamy również o pokoje wyciszeń – to jest bardzo ważne oraz o lekcje różnorodności w podstawie programowej, w programach wychowawczo-profilaktycznych, aby nawet już od przedszkola uczyć dzieci czym jest bogactwo neuroróżnorodności. Zabiegamy również o zniesienie oceny punktowej z zachowania i zastąpienie jej oceną opisową w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Chcemy powołania instytucji rzecznika praw ucznia, by wzmocniła się skuteczność reagowania na łamanie praw uczniowskich.

Młodzi ludzi w trakcie kampanii będą publikować posty m.in., w mediach społecznościowych, wspierać ich będą zaprzyjaźnieni influencerzy.