Święto młodej mody w Łodzi. Ruszył Łódź Young Fashion, impreza modowa dla młodych projektantów WIDEO

Łódź Young Fashion to wydarzenie wpisane w historię Łodzi. I najważniejsze co wyróżnia tę imprezę to konkurs Złota Nitka, który jest przeznaczony dla młodych ludzi do 35 roku życia. To daje im szansę wybicia się w tak trudnej dziedzinie jaką jest moda i na to zawsze staramy się kłaść nacisk - tłumaczy dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni – dyrektor artystyczna Łódź Young Fashion, prodziekan Wydziału Sztuk Projektowych ASP w Łodzi.