Studenci zderzyli się z rzeczywistością komunikacji miejskiej w Łodzi. Nie da się normalnie dojechać na UŁ, PŁ i ASP

Początek roku akademickiego boleśnie obnażył mankamenty łódzkiej komunikacji miejskiej. Już pierwszego dnia zajęć studenci dojeżdżający na uczelnie tramwajami i autobusami zderzyli się z problemami, jakich się nie spodziewali. Duża część młodych pasażerów spóźniła się na zajęcia, bo nie spodziewali się że część drogi przyjdzie im pokonywać pieszo. Najwięcej żaków narzeka na bardzo problematyczny dojazd do kampusu Uniwersytetu Łódzkiego w rejonie ulic Pomorskiej - Matejki i Narutowicza. Po ul. Pomorskiej kursuje tylko jedna linia tramwajowa - 17. Niestety jest to linia - widmo, jadąca znikąd donikąd, bo z odciętej od świata ul. Franciszkańskiej pod zajezdnię MPK przy Telefonicznej. Nie ma jak przesiąść się na 17 z większości linii jadących przez centrum, jest więc to tramwaj - alibi, a nie prawdziwy dojazd do uczelni. Nie lepiej jest na ul. Narutowicza, od której także można dotrzeć w rejon kampusu przy Matejki. Ale tam kursuje tylko 12, chociaż w ubiegłym roku sytuację ratowała 18. Teraz 18 kończy trasę na Dworcu Łódź Fabryczna.

– We wtorek na przystanku Piotrkowska Centrum o wpół do ósmej rano na 12 czekało coś koło stu osób. Przyjechała opóźniona, stała kilka minut, bo pasażerowie nie mieścili się do środka. Połowa chętnych została na peronie, a pozostali i tak nie zdążyli na 8, bo tramwaj wlókł się przeładowany jak żółw - opowiada Maksymilian, student II roku zarządzania. - Za co ja płacę 555 złotych za migawkę, żebym nie mógł dojechać w 75 minut z Teofilowa na Matejki? To pieszo można w tym czasie zajść! Pozostając przy Teofilowie niezłe ułatwienie miasto zgotowało także studentom Politechniki Łódzkiej. Tramwaj 16, którzy miał w założeniu łączyć to osiedle z kampusem PŁ, pozostał na trasie skróconej do Żabieńca. W efekcie studenci muszą się przesiadać, tracąc dodatkowe minuty i ryzykując spóźnienie. Kto wpadł na pomysł, aby tramwaj "studencki" pozostawić po wakacjach na skróconej trasie i czemu ma to służyć?

– Musieliśmy zmniejszyć liczbę tramwajów w mieście, ze względu na fakt, że przez cały czas mamy do dyspozycji tylko jedną zajezdnię - na ul. Telefonicznej – wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu. – Po uruchomieniu zajezdni na Chocianowicach 16 powinna wrócić na swoja docelową trasę, czyli na Teofilów. Problemy z dojazdem mają również studenci Akademii Sztuk Pięknych na Dołach. Po ul. Wojska Polskiego nie kursują ani tramwaje ani autobusy. Jedyna linia, jaka można dojechać w ten rejon z zachodnich dzielnic Łodzi to autobus 57, na który także trzeba się przesiadać. 57 słynie z braku punktualności, ponieważ jedzie przez ścisłe centrum miasta notorycznie zakorkowaną ulicą Sienkiewicza. W dodatku kursuje objazdem, ze względu na remont ul. Wojska Polskiego. Nie dość, że przedłuża to czas dojazdu, to jeszcze trudno przewidzieć o której dotrze się na miejsce. Studenci ASP skarżą się, że tak utrudnionego dojazdu do szkoły nie mieli nigdy i liczą miesiące do oddania ul. Wojska Polskiego. Ma to nastąpić pod koniec roku.

