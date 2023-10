Studenci nadal narzekają na dojazdy MPK i kursujące stadami tramwaje i autobusy. Z taką jakością usług nie wróżę sukcesu...

Na UŁ najlepiej spacerkiem od Kopcińskiego

Najwięcej krytycznych uwag dotyczy dojazdu do kampusu uniwersyteckiego przy ul. Pomorskiej i Narutowicza. Linia tramwajowa 18, którą setki żaków dojeżdżały w tamten rejon miasta została skrócona do Dworca Fabrycznego. To znacząco pogorszyło możliwość dotarcia na zajęcia na UŁ. Na Narutowicza pozostała jedynie 12, która kursuje co 15 minut, a po godz. 17 co 20 minut. To zbyt słaba oferta, aby dowieźć wszystkich chętnych, zważywszy, że nie kursuje też z powodu remontów torów linia 15, zapewniająca łączność pomiędzy dwiema największymi łódzkimi uczelniami i dojazd na Pomorską z północno - zachodnich dzielnic Łodzi.