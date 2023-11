Stół wodny stanie w pasażu Schillera. Zobacz, jak będzie wyglądać nowa atrakcja ZDJĘCIA

W Pasażu Schillera stanie stół wodny - co ta za atrakcja?

Całkowita metamorfoza pasażu Schillera - jednego z najważniejszych miejsc w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej - zakończyła się we wrześniu i pasaż został oddany do użytku mieszkańców. To jednak nie koniec prac. Niebawem w pasażu Schillera stanie największa atrakcja: olbrzymi stół z… płynącą rzeką. Trwają ostatnie prace.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Gigantyczny stół z granitu

Będzie to kamienna budowla o długości sześciu metrów i szerokości dwóch metrów oraz wysokości metra. Na blacie o grubości 14,4 centymetra, czyli płycie z jasnoszarego, strzelińskiego granitu będzie wyryta mapa dawnej Łodzi z korytem rzeki, śladem której popłynie woda. Na mapie historycznej osady o nazwie Łódka zostaną zaznaczone najważniejsze miejsca.