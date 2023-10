Nowoczesny basen powstaje pod Łodzią - GALERIA ZDJĘĆ. Obiekt w Wiśniowej Górze powoli nabiera kształtów

Basen będzie wyposażony w wodne siedziska i leżanki z masażem. Nie zabraknie atrakcji takich jak: gejzer wodny, grota z wodospadem i urządzeniami do masażu wodnego.

W otoczeniu basenu znajdzie się strefa leżaków i parasoli oraz plaża trawiasta. Dla gości preferujących aktywny wypoczynek, zostanie oddany tor do gry w bule, stoliki do gry w szachy, stół tenisowy oraz boisko do siatkówki plażowej. Na terenie ośrodka otaczającym basen zaplanowano także punkty gastronomii i węzeł sanitarny. Na zewnątrz powstanie parking dla około 60 pojazdów.