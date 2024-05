Serce 70-letniego tenisisty zatrzymało się podczas gry! Jego szanse na przeżycie i uniknięcie niepełnosprawności byłyby znikome

- Zaburzenie to należy leczyć poprzez dostarczenie do mięśnia sercowego wyładowania elektrycznego - wykonano tzw. defibrylację elektryczną i kontynuowano zaawansowane czynności resuscytacyjne - wyjaśnia Adam Stępka. Walka o życie sportowca zakończyła się sukcesem! Mężczyzna po około 4 minutach działań zespołu ratownictwa medycznego odzyskał czynności życiowe.[/b]

Zdarzenie, do jakiego doszło jest niemal modelowym przykładem zadziałania tzw. „łańcucha przeżycia”. Mianem tym Europejska Rada Resuscytacji określa kolejno następujące po sobie czynności, których celem jest zapewnienie przeżycia nagłego zatrzymania krążenia:

*wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy,

* wczesne ​rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej - jeszcze przez świadków zdarzenia w obecności których doszło do zdarzenia.

​* Wczesne wykonanie defibrylacji elektrycznej - jeszcze przez świadków zdarzenia za pomocą automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

- Wytrzymałość każdego łańcucha zależy od najsłabszego ogniwa - dodaje Adam Stępka. - Dlatego należy dążyć do edukacji społeczeństwa w zakresie rozpoznawania i wzywania pomocy oraz prawidłowego wykonywania dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej. Istotne jest również wyposażanie miejsc publicznych (np. klubów sportowych) w automatyczne defibrylatory zewnętrzne - bezpieczne urządzenia przeznaczone do użycia przez osoby bez wykształcenia medycznego w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.