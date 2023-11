Rzeki w Łodzi. Unia Europejska przeznaczyła 3,5 mln euro na odkrycie Lamusa w parku im. Kilińskiego

Lamus popłynie jak dawniej

- Rewitalizacja to nie tylko odbudowa kamienic, pałaców, willi, fabryk i terenów pofabrycznych, ale i sieci rzek i rzeczek, która jest w Łodzi gęsta, ale zanikła. A my chcemy ją odtworzyć - mówił Marek Belka, europoseł, który zabiegał o pieniądze dla tego przedsięwzięcia i złożył projekt dofinansowania. - 3,5 mln euro to kwota spoza Krajowego Planu Odbudowy, pochodzi ze specjalnej "koperty" o nazwie projekty pilotażowe. Takim jest właśnie odkrycie Lamusa.

15 mln zł zostanie wydanych nie tylko na wydobycie go z zasklepionego kanału, ale i rewitalizację parku im. Kilińskiego. Według gotowej już koncepcji architektonicznej zostanie odkryty 200-metrowy odcinek Lamusa (poza parkiem ciek płynie pod ulicami i budynkami). Nad rzeką lub jak kto woli strumieniem powstaną bulwary, tarasy. W parku przybędzie zieleni, małej architektury, a staremu drzewostanowi zafunduje się pielęgnację.

- Odkrycie Lamusa będzie polegać także na tym, by przywrócić jej naturalny bieg i ekosystem. Woda będzie płynąć naturalnym korytem, nieuszczelnionym, nieuregulowanym betonowymi płytami - mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ. - Zachęcamy znajdujące się w pobliżu instytucje zarówno publiczne, jak i prywatne, by "dzieliły" się wodami opadowymi i odprowadzały ją do Lamusa, by go zasilić. Wody jest w nim bowiem mało.

Za kilka dni zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę parku i odkrycie Lamusa. Roboty zaczną się w 2024 roku, a przechadzka nad wodą będzie możliwa w 2025 roku.

