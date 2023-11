Ruszyła pierwsza linia dowozowa autobus - pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Na razie Zelów - Łask, ale są już pomysły na inne trasy

Bilety tanie, liczne zniżki dla pasażerów

Połączenie autobusowe Łask - Zelów to pierwsza linia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która będzie dowozić pasażerów do pociągów. Rozkład jazdy autobusów został skonstruowany tak, żeby na przesiadkę nie trzeba było długo czekać. Co ważne, autobusy będą oczekiwały w razie opóźnienia pociągu, co jednak w ŁKA zdarza się sporadycznie. Kursów jest całkiem sporo, bo aż 14 w ciągu dnia. Do końca roku przejazdy autobusami będą bezpłatne, później za bilet w jedną stronę trzeba będzie zapłacić 7,30 zł. Bilet na trasie Łódź Kaliska - Zelów kosztuje 18,20 zł. Uczniowie mogą liczyć na 37 procent zniżki, a studenci na ulgę 51 procent. Zniżkę 33 procent na tych liniach kolejowo - autobusowych mają również niektóre grupy zawodowe, np. nauczyciele. Można już kupować bilety okresowe - w kasach lub automatach ŁKA a także u konduktorów w pociągach.

Są już zainteresowani innymi kierunkami

Linia autobusowa ŁKA Łask - Zelów jest pierwszą tego typu hybrydą kolejowo - autobusową, ale na pewno nie ostatnią. Wkrótce mają zostać ogłoszone kolejne kierunki. Jakie dokładnie? Nieoficjalnie mówi się m.in. o połączeniach między Zgierzem a Strykowem przez Dobrą, czy między Bedoniem a Brzezinami. Pasażerowie wskazują także na potrzebę zorganizowania tego typu komunikacji z Sieradza do Warty, ze Zduńskiej Woli do Szadku czy z Rogowa do Rawy Mazowieckiej. Wszystkie linie dowozowe będą obsługiwane nowoczesnymi autobusami, które Łódzka Kolej Aglomeracyjna zamówiła specjalnie po to, żeby dowozić nimi pasażerów do swoich pociągów. Będzie to 20 elektryczno - spalinowych Solarisów Urbino 12. Jak na razie do Łodzi dotarło 7 autobusów, pozostałe będą sukcesywnie dostarczane.