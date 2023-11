Ramen z klocków lego! Są krewetki, boczek, jajko, glony - ZOBACZ nowy pomysł łodzian GALERIA ZDJĘĆ, FILM

Stwórz własny ramen - Każdy może stworzyć ramen według własnego uznania - zapewnia Łukasz Piwowarski, Zbudowane z klocków. - Mamy tutaj kilkanaście składników i wystarczy je wrzucić do specjalnie zbudowanej miski w stylu japońskim, ustawionej na macie klockowo- "bambusowej", która oczywiście się zwija. Mamy krewetkę, która jest zbudowana z rozdzielacza do klocków, makaron - z ponad 250 rączek ludzików, mamy też grzybki, w których wykorzystaliśmy koła od parowozów.

"Zbuduj najbardziej znaną zupę świata! Dopraw ją swoimi ulubionymi składnikami i stwórz pysznie wyglądające kompozycje! Model został pomyślany, jako w pełni personalizowana konstrukcja, dzięki szerokiemu wyborowi składników. Przygotuj go tak, jak lubisz!" - zachęcają autorzy projektu na swojej stronie internetowej. Tam też można zobaczyć zdjęcia klockowego ramenu. Podstawę tworzy klockowa imitująca „bambusową” rozwijana podkładka, „ceramiczna” wzorowana na japońskich miska z delikatnymi detalami. Są także pałeczki, schowane w dekorowanym opakowaniu oraz specjalna łyżka chirirenge. W końcu każdy może zbudować i wybrać sobie, co do miski włoży tworząc swoją ulubioną zupę. Proponowanych dodatków jest aż 12:

Autorzy ramenu z klocków lego są bardzo zadowoleni ze swojego projektu. Zgłosili go do konkursu LEGO IDEAS. Teraz wszyscy mogą zagłosować, aby firma LEGO wprowadziła go do produkcji. Potrzebnych jest 10 tysięcy głosów, które należy zgromadzić w ciągu dwóch lat.

- Myślę, że projekt wygląda mega fajnie - uśmiecha się Łukasz Piwowarski. - Po dwóch tygodniach od zgłoszenia już zdobył półtora tysiąca głosów i ma szanse, by szybciej tych 10 tysięcy głosów zdobyć.

Zagłosuj na łódzki lego ramen

Aby oddać swój głos na zestaw ramen z lego można wejść na stronę internetową:

https://zbudowanezklockow.pl/, gdzie znajdziecie link albo na stronę LEGO IDEAS - https://ideas.lego.com/projects/2c915472-7be6-4b73-bce3-61c2c28fc007