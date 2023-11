Dwumetrowy Pan Kleks z klocków LEGO w Porcie Łódź - weekend pełen atrakcji dla dzieciaków

LEGO i Akademia Pana Kleksa - KIEDY? W piątek (24 listopada) w godzinach 15:00 – 19:00 W sobotę (25 listopada) w godzinach 12:00 – 18:00 GDZIE? W Atrium Portu Łódź (obok sklepu IKEA) CO? Cztery strefy aktywności:

Konkursy z nagrodami Podczas dwóch dni zabawy na najmłodszych w Porcie Łódź czekać będą konkursy z nagrodami. Co godzinę ogłoszony zostanie nowy tematyczny konkurs i hasło przewodnie - rodem z Akademii Pana Kleksa. Uczestnicy zabawy będą tworzyć z klocków LEGO budowle, w których przedstawią własną wizję hasła, zadanego przez prowadzącego konkurs. Najlepsze konstrukcje nagrodzone zostaną mini zestawami klocków LEGO. Na wszystkich uczestników zabawy czekać będą też „kleksowe” wodne tatuaże.

Strefa budowania bez ograniczeń

- W Akademii Pana Kleksa bawimy się także wspólnie z rodzicami i budujemy wszystko, co tylko sobie wymarzymy - zapewniają organizatorzy Akademii Lego.

Do zabawy przez całe dwa dni wydarzenia w strefie swobodnego budowania Port Łódź zaprasza dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz maluchy (do 5 lat) z rodzicami i opiekunami. Specjalnie dla najmłodszych miłośników LEGO, pojawi się tu też basen wypleniony wielkimi klockami LEGO DUPLO, które pozwolą stworzyć dzieciom ich pierwsze budowle z klocków.