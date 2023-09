Przebudowa Łodzi Kaliskiej: kasy przenoszą się do kontenerów, stary budynek idzie do rozbiórki. Na pociąg lepiej przyjść wcześniej

To ostatnie chwile, kiedy podróżni mogą wejść do poczekalni dworca Łódź Kaliska. Za kilka dni budynek zostanie całkowicie zamknięty, a obsługa pasażerów będzie przeniesiona do kontenerów ustawionych na placu przed dworcem obok tunelu prowadzącego w kierunku alei Unii i na perony. Stara hala kasowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu ma powstać zupełnie nowy obiekt dworcowy, choć z wykorzystaniem elementów starego budynku.

Słychać już młoty pneumatyczne

Już teraz w hallu starego dworca słychać młoty pneumatyczne. Rozbierana jest górna nadbudówka od strony poczty. W gruz obróciły się również lokale gastronomiczne, budka z kanapkami na tzw. patio oraz schody prowadzące na perony. Zaczęto także stawiać mur, który zamknie wyjście z tunelu od strony stadionu ŁKS do hallu. Dojście będzie tylko do peronów 1, 2 i 3, a do peronów 4 i 5 trzeba będzie przejść górą. Podobnie od strony al. Bandurskiego dojście na perony ma być możliwe tylko pierwszym tunelem, bliższym przystankom tramwajowym. Dojście do starego budynku będzie niemożliwe.