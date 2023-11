Pomagaj z głową - schronisko przed zimą. Czego potrzebują czworonogi w łódzkim schronisku dla bezdomnych zwierząt

Na pierwszym miejscu - karma dobrej jakości

Schroniskowe zwierzęta nie głodują, ale karma najwyższej jakości to dla nich luksus. Dlatego ważne jest, żeby taka karma znalazła się wśród darów, które chcemy zwierzętom podarować. Taka karma jest zdecydowanie droższa od karm, które znajdują się na głównych półkach w hipermarketach. A cena zależna jest od zawartości mięsa i innych składników odżywczych. Im lepszej jakości karma (bez dodatku zbóż i popiołu), za to z olejami rybnymi, ziołami i warzywami sprawiają, że porcja może być mniejsza, a pies naje się i dostarczy organizmowi odpowiednich składników. Dzięki temu będzie mógł w dobrej kondycji przetrwać zimne miesiące. Dobra karma wpływa również na psie futro, które odpowiednio pokryje psie ciało, tworząc podszerstek, który ochroni przed zimnem.

Po drugie - koce i ręczniki

W schronisku ciągle potrzeba koców i ręczników, a także prześcieradeł, czy lnianych ścierek. Tkaniny są wykorzystywane dla szczeniąt i kociąt do wyściełania legowisk, a także do zabezpieczania zwierząt to zabiegach operacyjnych. Większość z nich po wykorzystaniu trafia do śmieci, więc potrzeby są ogromne. Każda z tych rzeczy może być używana, ale musi być czysta, wyprana.

Dary można przynosić do schroniska 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Nie trzeba się umawiać, można ją zostawić pod płotem, a pracownicy się nią zajmą. Jeśli ktoś chce kupić dla czworonogów karmę specjalistyczną, weterynaryjną może się skontaktować z placówką [email protected] i dokładnie wypytać, co w danym momencie jest potrzebne. To zmienia się w zależności od stanu zdrowia zwierząt, które trafiają do schroniska.