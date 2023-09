Pojemniki na elektroodpady ustawiono przy łódzkich szkołach. Przybyło jedenaście czerwonych puszek

Akcja edukacja. Pojemniki na elektroodpady stanęły przy łódzkich szkołach

Ma uświadamiać młodemu pokoleniu, że nie należy wyrzucać elektrośmieci byle gdzie, bo zawarte w nich niebezpieczne substancje chemiczne, m.in. freon, kadm, brom, ołów czy rtęć, nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ma także zwrócić uwagę na to, że ze starych rzeczy można zrobić coś nowego.

Charakterystycznych, czerwonych puszek sporych rozmiarów rozstawiono w Łodzi ponad 100. Nowych jest 11. Wrzuca się do nich niedziałające urządzenia o mniejszych rozmiarach, które np. zalegały w piwnicach i na pawlaczach. Mogą być to tostery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy, ciśnieniomierze, zabawki elektroniczne, telefony komórkowe, myszki komputerowe, klawiaturę, czyli wszystko to, co działało na prąd lub baterie i da się wrzucić przez otwór pojemnika.