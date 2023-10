Pojedynek czarownic na miotły czyli dzieje się dużo na Festiwalu Artystycznym w Fuzji przy ul. Milionowej 6a Dziś edycja Halloweenowa

Festiwal Artystyczny to także bezpłatne warsztaty z tworzenia biżuterii i szydełkowania. Każdy kto chciałby stworzyć filcową dynię lub inne akcesoria związane z Halloween ma niepowtarzalną okazję aby zrobić to dziś w Fuzji.

Szyszka na sto sposobów

Wianki jesienne do dekoracji drzwi, jako podstawki pod świece, do dekoracji stołu oraz szyszkowe magnesy to dzieło innej artystki, Iwony Głydziak. Wykonuje ona wianki na stelażu klejąc poszczególne elementy na gorąco i każdy kilkakrotnie malując. A w wiankach znalazło się to, co dał nam las - szyszki, żołędzie, trawy, orzechy.

- Nad każdym wiankiem pracuję wiele godzin - mówi łódzka artystka. - Trzeba się nadłubać pincetką aby zapełnić ozdobami każdy centymetr. Klient często patrząc na cenę ręcznie robionego wianka nie zdaje sobie sprawy, ile godzin pracy się na nią złożyło.

Ceny:

Karty okolicznościowe kosztują: od 35 do 45 zł, a kartki 3D - od 60 do 75 zł, a albumy na zdjęcia od 200 do 500 zł.

Ceny wianków: od 105 zł (o średnicy 20 cm) do 210 zł (o średnicy 40 cm).