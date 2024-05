Pogoda w Łodzi. Jaka będzie aura w majowy weekend z Bożym Ciałem? Czy pogoda się ustabilizuje?

Temperatura w maju jak w lipcu. To jakie będzie lato?

Czy aura ustabilizuje się i drugi wydłużony weekend, w który przypada święto Bożego Ciała - da się spędzić w plenerze? Dla łodzian, którzy w długi weekend - 30 maja - 2 czerwca - zdecydowali się wypocząć, będzie to dobry czas. - W maju za sprawą gorących mas powietrza napływających z południa mamy temperaturę jak w drugiej, trzeciej dekadzie lipca. I taka wysoka temperatura, od 24 st. C do 26 st. C w cieniu, a od 30 do 32 st. C w słońcu, utrzyma się do końca maja i pozostanie w pierwszych dniach czerwca - mówi Zdzisław Cyganiak, obserwator pogody . - A lato zapowiada się także gorące, upalne z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Czy pogoda w majowy weekend w Łodzi będzie wymarzona

W drugi długi, majowy weekend są także prawdopodobne opady deszczu, ale słabe i przelotne. Przewiduje się, że w Łodzi wystąpią

w piątek 31 maja.

W Łodzi w czwartek, 30 maja, w Boże Ciało, niebo zachmurzy się, a temperatura wyniesie 24 st. C. W piątek 31 maja słońca również nie za wiele, a temperatura wzrośnie do 27 st. C, w sobotę 1 czerwca do 28 st. C, w niedzielę 2 czerwca spadnie o 1 st. C. W dwa ostatnie dni niebo ma pozostać raczej zachmurzone.

Należy zachować czujność, ponieważ do końca maja i początku czerwca pogoda wciąż może był daleka do stabilizacji. Aura będzie dynamiczna, zmienna, dni z upałami i bezchmurnym niebem będą przeplatać się dniami z groźnymi zjawiskami atmosferycznymi.