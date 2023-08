Po derbach z Widzewem, ŁKS idzie za ciosem. Kolejne licytacje napisu Reprezentacja Łodzi

Na aukcję trafiły dwie kolejne unikalne pamiątki – słynna koszulka związana z awansem do ekstraklasy i elegancko oprawiony plakat z historyczną grafiką. Obie z autografami ełkaesiaków, obie jedyne w swoim rodzaju.

O koszulkach przygotowanych na awans do Ekstraklasy słyszeliście zapewne niemało, więc tu dodamy jedynie, że ten unikalny ełkaesiacki artefakt, w którym celebrowaliśmy po meczu z Arką Gdynia promocję do piłkarskiej elity jest nie do zdobycia. Chyba, że weźmiecie udział w naszej aukcji i zdobędziecie na własność koszulkę podpisaną przez bohaterów tego wydarzenia. Warto, bo całkowity dochód z licytacji przekażemy na rzecz Fundacji Gajusz.

Drugą pamiątką wystawioną na licytację jest oprawiony elegancko plakat z grafiką przedstawiającą drużynę, która wywalczyła awans do Ekstraklasy wraz z własnoręcznie złożonymi podpisami naszych zawodników. Co tu dużo mówić, rzecz będzie się prezentowała na ścianie Waszego mieszkania imponująco, a co równie ważne dochód z tej licytacji przekażemy w całości na rzecz Fundacji Słonie na Balkonie.