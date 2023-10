Pieniądze dla łódzkich studentów - jak zdobyć stypendium na łódzkich uczelniach. Ile wynosi studenckie stypendium?

Student bezpłatnej uczelni państwowej swoje wydatki zaczyna od opłacenia studenckiej legitymacji. Ta wprawdzie uprawnia do wielu korzystnych zniżek na komunikację miejską, czy rozrywki jak kino, teatr, muzea, ale nie zmienia to faktu, że takie koszty trzeba ponieść. Do tego dochodzą książki, ćwiczenia, a na uczelniach artystycznych jak np. na Akademii Sztuk Pięknych krocie wydaje student na materiały plastyczne niezbędne na ćwiczeniach jak kartony do rysowania, glina, rękawiczki ochronne, pędzle, ołówki itp.

Nie każdego studenta stać na takie wydatki, co więc zrobić jeśli brakuje mu środków na studiowanie? Warto wystąpić o stypendium. To może być znaczący dodatek do rodzinnego budżetu.

Informacje o stypendiach są dostępne na stronach internetowych poszczególnych uczelni, a ich wysokość może się od siebie różnić. To rektor wraz z przedstawicielami samorządu studenckiego określa regulamin przyznawania stypendiów oraz ich wysokość. Ta zależy często od liczby studentów i możliwości uczelni. Warto pamiętać, że stypendia należą się każdemu studentowi (jeśli spełnia określone wymagania) bez względu na to czy studiuje w systemie dziennym, czy zaocznym. Jednak beneficjentami z reguły jest nie więcej niż 10 procent studentów na danym roku studiów - w przypadku np. stypendiów socjalnych. Stypendia są też przyznawane na prywatnych uczelniach.