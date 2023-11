Paulina Smaszcz odwołała ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

ZOBACZ ZDJĘCIE

Była żona Macieja Kurzajewskiego upubliczniła wiadomość o jego romansie z Katarzyną Cichopek. No i zaczęło się.

Smaszcz postawiła sobie za punkt honoru, by niemal codziennie przedstawiać ojca swoich dzieci w złym świetle. Czego to my się nie naczytaliśmy o wadach i paskudnych zachowaniach telewizyjnego prezentera, prowadzącego „Pytanie na śniadanie”.

Kiedy kochankowie wyjechali na wakacje do Grecji, ona pisała: - To samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same.

SMASZCZ ZNÓW W AKCJI. CICHOPEK I KURZAJEWSKI NIE MAJĄ SPOKOJU. CO SIĘ STAŁO? ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

Dodała też: - Konkubiny jeżdżą na wakacje z obecnymi facetami, w miejsca, gdzie on spędzał przez wiele lat wakacje ze swoją rodziną, swoimi dziećmi, gdzie deklarował miłość, wierność i oddanie na zawsze. To trend czy wzorce?