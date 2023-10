Czy Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek spotkają się w sądzie?

W wywiadzie dla serwisu „Pudelek” wyznał: - Nie mamy żadnych relacji. Nawet ostatnio o dzieciach nie rozmawiamy. Właściwie w ogóle nie rozmawiamy, tylko piszemy czasem na WhatsApp, ale to jest dosłownie raz na miesiąc coś. Przy okazji odniósł się do plotek, jakoby Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski straszyli go pozwami. - Jeszcze nic nie otrzymałem, moja pełnomocnik też nie. (...) Nie ma problemu, proszę mi wysyłać te pozwy. Ja z chęcią się spotkam w sądzie, porozmawiamy o argumentach, pokażemy może jakieś dowody, nie ma problemu, naprawdę. Ja jestem otwarty, nie mam nic do ukrycia.