Pan Paweł z Łodzi po tej operacji schudł 70 kg! Teraz wspiera pacjentów bardzo otyłych dzieląc się doświadczeniami

Lepsza połowa pana Pawła Pan Paweł, który dwa i pół lata temu przeszedł operację bariatryczną w szpitalu im. N. Barlickiego, była to rękawowa resekcja żołądka, schudł już 70 kg. Przed operacją ważył 147 kg. Teraz śmieje się, że została z niego połowa, ale ta lepsza i zdrowsza. - Mimo młodego wieku miałem problem aby wnieść 5-litrowy baniak wody do mieszkania na pierwszym piętrze, miałem nadciśnienie, podwyższony poziom cukru, bolały mnie stawy - opowiada. - Teraz nie przyjmuję żadnych leków poza suplementami diety, a stawy mnie nie bolą. Aby odnieść sukces w odchudzaniu trzeba sobie poprzestawiać pewne rzeczy w głowie i nie jeść na siłę. Gdy widzi się pozytywny efekty takiej kuracji, to jeszcze bardziej chce się te kilogramy gubić. Pan Paweł opowiadał, że z pomocą dietetyka zmienił swój jadłospis. Odstawił gazowane napoje, bardzo rzadko na jego talerzu pojawiają się węglowodany. Za to zwiększył ilość zjadanego białka. Je regularnie 5 posiłków dziennie, na śniadanie zjada jedno jajko, i nie czuje się głodny. Rok po operacji bez problemu przebiegł 5 km. Niedawno zrobił sobie wycieczkę rowerową, przejechał 75 km. Będąc otyłym o rowerze, którym wcześniej bardzo lubił jeździć, musiał zapomnieć. Teraz ma nowe, lepsze życie.

Otyłość to choroba

Otyłość to choroba na całe życie. Chirurgia bariatryczna jest tym narzędziem, które w skuteczny sposób może ją kontrolować. Są już co prawda leki, które mają za zadanie zredukować masę ciała, ale w ciągu roku gwarantują utratę od 10 do 20 proc. nadwagi. Kiedy pacjent je odstawia, to masa ciała wzrasta.

- Otyłość patologiczna jest bardzo złożoną chorobą - mówi dr Przemysław Janczak, chirurg bariatra. - Najważniejszymi czynnikami, które wpływają na to jak wyglądamy to nasz styl życia, to co jemy i jak się ruszamy.

Z otyłością związany jest zespół chorób, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca, zmiany zwyrodnieniowe stawów, bezdech senny, choroba refluksowa. Otyłość zwiększa również ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów.