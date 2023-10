Otwierają przejazd w obie strony przez rondo przy Krakowskiej!

Jeszcze przed najbliższym weekendem poprawi się dojazd do cmentarzy w rejonie Mani. W nocy z piątku na sobotę - 27 na 28 października zostanie udrożniona ul. Złotno, którą na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Rąbieńskiej będzie można jeździć w obydwu kierunkach. W tym samym czasie otwarty zostanie również wyjazd z ronda w ul. Siewną w kierunku centrum.

Będzie łatwiej wyjechać z Teofilowa i Złotna

Te działania spowodują, że łatwiej będzie wydostać się z Teofilowa i Złotna w kierunku centrum. Kierowcy nie będą już musieli korzystać z długiego i uciążliwego objazdu przez Fizylierów, Krańcową i Michałowicza, będzie można pojechać Siewną do Wieczności i dalej Srebrzyńską do Konstantynowskiej lub też Siewną do Borowej i pod wiadukt na ul. Drewnowskiej. Niestety, jeszcze nie zostanie udrożniona w obu kierunkach ul. Krakowska, ale powinno to nastąpić już niedługo, bo prace na drugiej połówce jezdni zmierzają powoli do finału. Na razie jednak ruch ulicą Krakowską tak jak do tej pory będzie się odbywał wyłącznie w kierunku Teofilowa.