Oto najbogatsi Łodzianie według Forbesa w 2024. Ile majątku posiadają mieszkańcy województwa łódzkiego? ZDJĘCIA 24.05.2024

Najbogatsi mieszkańcy województwa łódzkiego

Na niedawno opublikowanej liście 100 najbogatszych Polaków znalazła się spora grupa mieszkańców naszego regionu. Jak podaje Lodz.pl, większość z nich to te same osoby, które widniały w rankingach poprzednich lat. Na przestrzeni lat zdarzyły się też zmiany, niektórzy wypadli z pierwszej setki, a inni do niej weszli. Tak to wygląda teraz.