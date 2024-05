Oto Magda Bereda w bikini ZDJĘCIA. Wokalistka właśnie spełnia swoje marzenia. Wakacyjne zdjęcia rozpalają do czerwoności

Finał II edycji plebiscytu #Wszechmocne WP Kobieta rozpoczęła od swojego koncertu. I to nie koniec. Zaprezentowała przedpremierowo fragment swojej nowej piosenki, a później zdradziła nieco o kulisach jej powstania. "Zaszczyt rozpoczynać to piękne, kobiece wydarzenie piosenką, którą napisałam obserwując, że niestety nie wystarcza być normalnym, dobrym człowiekiem. Im większa afera, tym głośniej. Im głupsze treści, tym lepiej. Ciągle oceniani przez pryzmat wyglądu, jednego gorszego dnia, jednego źle dobranego słowa& Uśmiechu lub jego braku. Stąd właśnie mój tekst "czy znowu spojrzą na mnie po północy bez widocznych warstw?". Chcę wkrótce pokazać Wam całą tę piosenkę" - napisała na Instagramie. Obliczamy do premiery i życzymy kolejnych sukcesów.