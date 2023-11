Oto łódzkie cmentarzysko pociągów! Zobacz jak wyglądają wagony i lokomotywy. ZDJĘCIA

Stare wagony i lokomotywy są za to ulubionym celem wycieczek miłośników kolei, amatorów nietuzinkowych zdjęć, entuzjastów urbexu a także wandali i drobnych złodziei, którzy próbują coś z nich odkręcić.

Złomiarskie eldorado? Niekoniecznie...

Co dzieje się z wycofanymi z eksploatacji lokomotywami i wagonami? Najczęściej trafiają na tzw. cmentarzyska utworzone przy zakładach taboru, na których wykorzystywane są jako "dawcy części" dla czynnych jeszcze lokomotyw czy wagonów tego samego typu. Po jakimś czasie, gdy wszystko co cenne zostanie z nich już wymontowane, zużyty i zardzewiały tabor trafia pod palnik i jest cięty na mniejsze elementy. Te z kolei jadą do huty jako złom. To prawdziwy majątek.

Biorąc pod uwagę, że lokomotywa waży przeciętnie 100 ton, to za uzyskany z niej złom można oczekiwać nawet 150 tysięcy złotych. Może to być nawet więcej, bo w pojazdach takich jest wiele części i urządzeń wykonanych z metali kolorowych, które są warte wielokrotnie więcej. To oczywiście tylko teoretyczne rozważania, bo pocięcie blach grubych na kilka centymetrów i ich transport do huty jest tak trudny i kosztowny, że zarobek firm zajmujących się złomowaniem taboru wynosi ledwie kilkanaście tysięcy złotych na jednym pojeździe.

Lepiej się tam nie zapuszczać bez pozwolenia

Stare wagony i lokomotywy są za to ulubionym celem wycieczek miłośników kolei, amatorów nietuzinkowych zdjęć, entuzjastów urbexu a także wandali i drobnych złodziei, którzy próbują coś z nich odkręcić. Takie tereny są najczęściej słabo strzeżone, aczkolwiek monitorowane przez kamery. Dlatego lepiej tam nie chodzić bez pozwolenia, bo może się to skończyć niemiłym spotkaniem z SOK-istami. Zachęcamy za to do obejrzenia naszej galerii zdjęć pochodzących z cmentarzysk kolejowych w regionie łódzkim. Stoją na nich lokomotywy wycofane z eksploatacji przez PKP Cargo oraz wagony należące do Polregio - dawniej Przewozy Regionalne.

