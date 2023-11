Oto 10 najdziwniejszych pytań o sanatoria w Łódzkim Oddziale NFZ. Pacjenci oczekują w uzdrowisku obsługi all inclusive - od prania po tańce!

1. Pytanie pacjenta: Proszę o informację, jak mogę wysłać do sanatorium bagaż, aby już na mnie czekał jak przyjadę.

Odpowiedź NFZ: nie zajmuje się dostarczaniem bagaży kuracjuszy. Każdy kuracjusz jest zobowiązany do zorganizowania sobie transportu we własnym zakresie.

2. Pytanie pacjenta: Jak mały może być pokój w uzdrowisku? Ostatnio mieszkałem w dziupli.

Odpowiedź NFZ: Nie mamy wpływu na wielkość pokoi w istniejącej bazie uzdrowiskowej w Polsce.

3. Pytanie pacjenta: Czy turnusy uzdrowiskowe zaczynają się zawsze w poniedziałki? W niedziele przyjeżdżam za zwyczaj z działki, dlatego ta informacja jest dla mnie kluczowa.

Odpowiedź NFZ. Nie. Wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe mogą rozpocząć się w każdym dniu tygodnia. Liczyć się ilość dni i zabiegów, które otrzyma pani w trakcie turnusu.

4. Pytanie pacjenta: Czy do sanatorium mogę pojechać z kotem? Niestety nie mam nikogo, kto mógłby się nim zająć. Poza tym kot może się za bardzo stresować długą rozłąką.

Odpowiedź NFZ: Ze zwierzętami nie można przebywać w placówkach medycznych z wyjątkiem psów przewodników. Opiekę nad zwierzęciem musi pan zorganizować we własnym zakresie. Przypominamy, że wyjazd do uzdrowiska jest formą leczenia, a nie wypoczynku zorganizowanego.