Ostra dyskusja w internecie. Poszło o występ Roksany Węgiel. Co się stało? ZDJĘCIA

Z jednej strony tłumy wielbicieli, rozentuzjazmowani fani, poprawiające samopoczucie rozdawanie autografów, a drugiej strony - niezręczne sytuacje i częste mierzenie się z zarzutami i medialnym linczem.

Mowa nienawiści nie jest zjawiskiem nowym, choć w dobie internetu mówi się o niej zdecydowanie częściej - w kontekście hejtu. W takim zachowaniu nie ma rzeczowej argumentacji, natomiast głównym celem takich komentarzy jest obrażenie, a w konsekwencji urażenie drugiej osoby. Celebryci często doświadczają brutalnych komentarzy pod swoim adresem.

Jakiś czas temu Magda Gessler odniosła się do sprawy i napisała do internautów. - Kąsacie, aby bolało. Po co? Jaki w tym cel? - zapytała.