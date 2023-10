Roksana Węgiel prezentuje się tylko w staniku. Odważna stylizacja piosenkarki ZDJĘCIA

„Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...Dziękuję, że jesteś - napisała jakiś czas temu.

Nie da się ukryć, że to niezwykle dynamiczny okres w życiu popularnej Roxi. W styczniu świętowała pełnoletność, następnie przestała ukrywać ukochanego Kevina, wydała płytę, zdała maturę, a na dodatek przyjęła zaręczyny i ruszyła do zarabiania pieniędzy.

Roksana właśnie pochwaliła się na TikToku zapowiedzią wcześniej już wspomnianej kampanii promującej nową kolekcję bielizny. Młoda piosenkarka opublikowała filmik, na którym zaprezentowała się w wysadzanym kryształkami czarnym staniku, który to tworzył komplet razem z paskami od majtek wystającymi z nisko opuszczonych spodni. Wokalistka prezentuje się w lustrzanym odbiciu w rytm piosenki Paint The Town Red z repertuaru Doja Cat.

CZY ROKSANA WĘGIEL ODDA MAJĄTEK W RĘCE MĘŻA? PIOSENKARKA ZDRADZA SZCZEGÓŁY - KLIKNIJ TUTAJ

Nie wszystkim to się spodobało.

Internauci pisali: Ona jeszcze śpiewa?; Nie zapowiadało się, że to pójdzie w tę stronę; Długo nie trwało, zanim do tego doszło; Roksana, twoi rodzice cię widzieli?; Ona nadal dla mnie ma 14 lat, nie mogę na to patrzeć.