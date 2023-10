Ogród Botaniczny w Łodzi. Ostatnie spacery w łódzkim "botaniku". Wkrótce zamknięcie

"Botanik" w Łodzi. Warsztaty i spacer z przewodnikiem

Podczas zajęć z przewodnikiem uczestnicy uczą się rozpoznać drzewa na podstawie ich sylwetki, kory, liści, kwiatów i owoców, odróżniać pospolite gatunki, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Zbiórka chętnych o godz. 13 przy wejściu od strony ul. Retkińskiej 41. Natomiast w niedzielę 15 października zaplanowano ostatni spacer z cyklu "Ogród bez tajemnic", a tematem będzie "Niezwykły świat nasion i owoców". Zbiórka zainteresowanych o godz. 11 przy wejściu od strony ul. Retkińskiej 41. By wziąć udział w warsztatach i spacerze, należy kupić bilet wstępu do ogrodu lub okazać kartę roczną.

Lato w skansenie roślinnym, jesień w ogrodzie japońskim

Indywidualna przechadzka po ogrodzie okaże się nie mniej atrakcyjna. W "botaniku" zrobiło się jesiennie. Chociaż wciąż kwitną rośliny późnego lata. Na rabacie bylinowej i w przedogródku w skansenie roślinnym widać jeszcze kwitnące astry, cynie, róże, dalie, słoneczniczki, begonie, aksamitki.

- Zaczynają przebarwiać się liście drzew i krzewów. Warto zajrzeć do ogrodu japońskiego. Liście rosnących w nim klonów japońskich powoli przybierają kolory różowy, czerwony - mówi Małgorzata Słabiak z ogrodu. - Październik to dobra pora, by poznać owoce drzew, krzewów czy bylin. Mają je już berberysy, irgi, ostrokrzew kolczasty, kaliny sztywnolistna i koralowa, derenie jadalne, platan, ozdobne jabłonie, z katalpy zwisają efektowne strąki. Można zobaczyć owoce kasztanowca japońskiego i kasztana jadalnego, które wyglądają inaczej niż owoce pospolitego gatunku tego drzewa.

Ogród Botaniczny jest czynny w godz. 9 - 17.