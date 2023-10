Odmieniona Magdalena Narożna nie jest zadowolona z tantiem. Chce znacznie więcej ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Znana piosenkarka disco polo mówi ostatnio wiele, toteż przybliżymy Państwu co leży jej szczególnie na wątrobie.

Najpierw postanowiła się odnieść w swoim najnowszym filmie opublikowanym na You Tube do wieści krążących o jej ciąży.

Jak przyznała - ciąża to najgłupsze plotki, które krążą na jej temat. Piosenkarka zdradziła, że zawsze rozśmiesza ją to, gdy czyta jednego dnia, że jest w ciąży, a następnego, że w niej nie jest.

Wokalistka podkreśla, że nie przejmuje się plotkami, gdyż nie ma nic do ukrycia i jeśli coś się zmieni w jej życiu, to sama o tym poinformuje swoich fanów.