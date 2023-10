Zachód słońca i jędrne pośladki Małgorzaty Rozenek. Wakacyjny widok i ważne przesłanie dla internautów. Para w objęciach miłości

Wykorzystując swoją popularność i duże zasięgi w mediach społecznościowych stara się edukować obserwatorów na temat tolerancji i ciałopozytywności.

"Dużo się o nich mówi w kontekście osób z nadwagą i nawet zrobiliśmy jako społeczeństwo spory postęp w tym temacie, to jakoś ciągle nie rozumiemy, że ta cała ciałopozytywność ma obejmować różne typy sylwetki, nawet te - o zgrozo, szczupłe czy wręcz chude" - napisała pod jednym z ostatnich postów na swoim Instagramie. "Pisanie komukolwiek, że jest za gruby, chudy, za wysoki, niski, prosty, krzywy, taki czy owaki jest po prostu nadużyciem i brakiem uprzejmości, a tak naprawdę czymś gorszym. Szanuję Was jako społeczność, ale nie interesuje mnie za bardzo Wasze zdanie na temat mojego wyglądu. Wyjście z domu nawet w krótkiej mini nie jest zachęcaniem Was do wyrażania Waszej opinii na temat moich nóg, czy wyjście bez makijażu, do wyrażania opinii o mojej twarzy" - zwróciła się do internautów. "Mam taką sylwetkę jaką chciałam i jaka mi się podoba. Tak samo, jak będąc w ciąży bardzo mi się podobało moje ciało o 36 kg cięższe" - podsumowała.