Od soboty zamknięta zostanie jedna jezdnia na Zachodniej od Ogrodowej do Próchnika. Dla osłody będzie przejazd ul. Wschodnią do Północnej

– W tym tygodniu zakończone zostaną prace przy układaniu asfaltu, co pozwoli skierować ruch wschodnią nitką w obu kierunkach – informuje Biuro Prasowe UMŁ. – Przejazd na drugą jezdnię będzie odbywał się przy Ogrodowej i Próchnika. Jadąc do centrum przy pałacu Poznańskiego będziemy musieli przejechać na lewą jezdnię. Przed skrzyżowaniem dostępne będą dwa lewe pasy, dalej ruch odbywać się będzie drugą jezdnią i zawęzi się do jednego pasa przed ul. Legionów. Tak dojedziemy do ul. Próchnika, gdzie przejedziemy ponownie na zachodnią nitkę drogi. Jadąc na Bałuty, podobnie jak teraz dostępny będzie tylko jeden pas ruchu, jednak na dłuższym odcinku, bo od ul. Próchnika do ul. Ogrodowej.