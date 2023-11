Od listopada więcej autobusów i tramwajów pojedzie do kampusu Uniwersytetu Łódzkiego

Od 1 listopada zmieni się układ tras i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Łodzi. Wydłużona zostanie m.in. trasa linii 18 do zajezdni na ul. Telefonicznej, o co od miesiąca aktywnie zabiegali studenci UŁ, którzy nie mają w tym roku akademickim czym dojechać do kampusu UŁ przy ul. Matejki. Jedyny tramwaj jaki tam dociera z centrum miasta - 12 - jest rano tak przeładowany, że część pasażerów zostaje na przystankach bo nie jest w stanie wsiąść. Ale to nie wszystkie zmiany.

Osiemnastka ma pomóc studentom

Linia 18 wróci na swoją podstawową trasę z Retkini na Telefoniczną, co zwiększy liczbę kursów po ul. Narutowicza od Kopcińskiego do Radiostacji. Będzie też lepsza komunikacja z osiedlem studenckim na Lumumby. Zwiększona zostanie również częstotliwość linii autobusowej 86, która od 2 listopada będzie kursować co ok. 10 minut. Te zmiany mają zapewnić studentom częstsze połączenia i zmniejszyć tłok w tramwajach. Ponadto, aby usprawnić przejazd i uniknąć korków autobusy linii 86 i 87 jadące w kierunku ronda Solidarności pojadą zmienioną trasą - przez ulice Rewolucji 1905 r. i Sterlinga do Pomorskiej.