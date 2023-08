NIK w Urzędzie Miasta Łodzi i w Zarządzie Dróg i Transportu - kontrola dotyczy reklam w przestrzeni publicznej FOTO WIDEO

- Czynności dotyczą kwestii związanych z reklamami i przestrzenią reklamową na terenie stolicy naszego województwa i kodeksem reklamowym – mówi Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości. - Został on uchwalony przez radę miejską i problem w mojej ocenie polega na tym, że prawo miejscowe zostało uchwalone przez radę miejską, ale prezydent, który jest organem wykonawczym, nie zrealizował tej uchwały. Ówczesny wojewoda Zbigniew Rau zaskarżył tę uchwałę. Ja mam dzisiaj mieszane uczucia dotyczące tej kwestii. Z jednej strony zgadzam się, że pewne zabytkowe części tkanki miejskiej powinny być chronione, bo faktycznie niektóre reklamy szpecą, niektóre nie powinny zasłaniać zabytkowych elewacji kamienic. Z drugiej strony jest tak, że mamy pewną sferę wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętam z czasów kiedy byłem doradcą wojewody, bardzo wielu przedsiębiorców zgłaszało się do nas - byli to właściciele sklepów, zakładów, zmartwieni, że będą musieli powymieniać swoje szyldy bądź te szyldy będą musiały być tak skonstruowane, że nie będą przyciągały uwagi klientów. Jestem ciekaw wyników tej kontroli NIK.