Natalia Siwiec miała motyle na piersiach. Te ZDJĘCIA trzeba koniecznie zobaczyć

To był już nasz 3 raz w Black Rock City - napisała. BM to dla mnie połączenie festiwalu muzycznego, wystawy sztuki, przygody, odcięcia na 7 dni od świata i życie w kolektywnej świadomości otwartości i akceptacji. Dla mnie to jakby powrót do domu, do swoich ludzi, do ludzi którzy myślą tak samo. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. To jakby alternatywny świat w którym stworzone są campy w których możesz robić to co dusza zapragnie: możesz chodzić na lekcje jogi, medytacji, językowe, uczyć się o podatkach, chodzic na profesjonalna terapie z psychologiem, rozwiązywać zadania matematyczne z fascynatami matematyki, chodzić na kursy tantry, medycyny alternatywnej czy zawitać do domu orgii ( to tylko niektóre z opcji). Możesz również spędzić wyjątkowy czas do świątyni i pożegnać się z tymi którzy odeszli(w tym roku była najpiękniejsza jaką było mi dane zobaczyć i zaprojektowała ją Polka