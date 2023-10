Napastnik ŁKS Stipe Jurić: W Poznaniu była najlepsza atmosfera przy jakiej w życiu grałem ZOBACZ WIDEO

Myślę, że to w Poznaniu była najlepsza atmosfera przy jakiej w życiu grałem. Jest to bardzo dobre doświadczenie dla mnie i fajnie było tu strzelić gola. W pierwszej połowie meczu mieliśmy zbyt wiele strat. W drugiej połowie to zmieniliśmy. Zobaczymy na analizie co możemy poprawić i wszystko co nam zostaje, to następny mecz. Teraz cały tydzień musimy mocno i ciężko pracować, to jest jedyna droga do tego, żeby skutecznie powalczyć o zostanie w ekstraklasie - dodał napastnik