Lech Poznań - ŁKS Łódź 3:1. ,,Rycerze Wiosny" przegrali zasłużenie, ale postraszyli faworyta. Debiut trenera Piotra Stokowca.

LECH POZNAŃ 3 ŁKS ŁÓDŹ 1

KONIEC MECZU - Piłkarze ŁKS przegrali w Poznaniu z Lechem 1:3 (0:2). Zasłużenie, choć łodzianie postraszyli faworyta. Dziękujemy za relację.

90 min - Ten mecz potrwa jeszcze co najmniej pięć minut.

90 min - W ekstraklasie debiutuje młody siedemnastoletni pomocnik ŁKS Jan Łabędzki. Zmienia Hotiego.

87 min - Bobek broni uderzenie Szymczaka.

85 min - Kolejna zmiana w Lechu. Schodzi Velde, wchodzi Vilak.

84 min - Sousa zostaje zniesiony na noszach. Zastępuje go Szymczak.

81 min - GGGOOOLLL!!! Dla Lecha!!! Bobka kapitalnym uderzeniem lewą nową pokonuje Velde. Kilkudziesięciometrowym podaniem popisuje się Kwekweskiri. Wydaje się, że w tej sytuacji nieco lepiej mógł zachować się mało zdecydowany Bobek. Lech-ŁKS 3:1.

80 min - Zmiana w Lechu. Wchodzi Czerwiński, schodzi Ba Lua.

77 min - Ależ szansa dla ŁKS. Po rożnym Mokrzyckiego z pola karnego strzelał Szeliga, a piłka musnęła głowę najpierw Milicia, a potem Fase. I nie wpadła do bramki. A mogło być 2:2.

77 min - ŁKS cały czas próbuje wyrównać. Rożny dla łodzian.

75 min - Z wolnego dośrodkowuje Głowacki.

73 min - Zmiana w ŁKS. Za Juricia wchodzi Fase.

67 min - Mokrzycki dosłownie w ostatniej chwili blokuje uderzenie Velde z pola karnego.

64 min - GGGOOOLLL!!! Dla ŁKS! Do siatki Lecha trafia z bliska Jurić. Wcześniej strzelał Mokrzycki, w polu karnym Lecha doszło do zamieszania, następnie Milić odbił piłkę po strzale Janczukowicza. Lech-ŁKS 2:1.

61 min - Podwójna zmiana w Lechu. Schodzą Murawski i Marchwiński, wchodzą Kwekweskiri i Sousa.

60 min - Karlstrom faulowany przez Hotiego.

54 min - Świetne podanie Marchwińskiego do Ishaka, ale Szwed nie trafia w bramkę.

53 min - Ishak pada w polu karnym ŁKS, ale sędzia nie reaguje.

52 min - Murawski fauluje Hotiego.

52 min - Niezły fragment gry łodzian.

48 min - Ładne dośrodkowanie z wolnego lewą nogą Głowackiego i strzał z bliska Louveau. Niestety, nie trafił w bramkę, a sytuacja była bardzo dobra.

47 min - Faulowany Mokrzycki.

46 min - Aż trzy zmiany w ŁKS. Schodzą: Pirulo, Śliwa i Ramirez, wchodzą: Janczukowicz, Głowacki i Szeliga.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Zaczynamy II połowę meczu w Poznaniu. Lech prowadzi z ŁKS 2:0.

KONIEC I POŁOWY - Do przerwy Lech prowadzi z ŁKS 2:0. Jak najbardziej zasłużenie. Zapraszamy na relację po zmianie stron.

45+1 min - Faul Velde na Dankowskim.

45 min - Pierwsza połowa meczu potrwa jeszcze co najmniej minutę.

44 min - GGGOOOLLL!!! Dla Lecha! Anderson podaje do Velde, ten do Isaka, a niepilnowany Szwed strzela sprytnie lewą nogą. Bobek jest bezradny. Lech - ŁKS 2:0.

42 min - Interwencja Mrozka po zbyt lekkim strzale Flisa. Pierwsze celne uderzenie łodzian w tym meczu.

40 min - Starcie Murawskiego z Pirulo. Zawodnik Lecha ukarany żółtą kartką za faul taktyczny.

40 min - Beznadziejne rozegranie wolnego przez gości.

38 min - Faul Mokrzyckiego. Musi uważać.

36 min - Bobek piąstkuje.

35 min - Fatalny błąd Louveau. Na szczęście dla łodzian Ba Loua uderza nie dość precyzyjnie.

32 min - We własnej ,,szesnastce" faulowany jest Flis.

28 min - Faul Hotiego.

27 min - Niecelny strzał Murawskiego.

27 min - Seria rożnych Lecha. ŁKS broni się desperacko.

22 min - Znów groźna akcja Lecha. Ale Louveau ofiarnym wślizgiem blokuje piłkę po strzale Anderssona. Potem niecelnie dobijał Karlstrom.

21 min - Niecelne uderzenie Ba Louy.

18 min - GGGOOOLLL!!! Dla Lecha! Bobka pokonuje płaskim uderzeniem z około 16 metrów Ishak. Wcześniej piłkę rozegrali Pereira i Marchwiński. Lech-ŁKS 1:0.

17 min - Velde fauluje Pirulo.

14 min - Śliwa zagrywa piłkę ręką. Wolny dla Lecha.

9 min - Velde faulowany przez Pirulo.

6 min - Na szczęście dla ŁKS źle podaje Marchwiński.

5 min - Faul na Pirulo.

4 min - Pierwszy róg w meczu po centrze Pereiry.

2 min - Faul Mokrzyckiego, który ogląda żółtą kartkę. I nie zagra z Górnikiem Zabrze.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz Lech-ŁKS. Zapraszamy na relację.