Najstarsze łódzkie tramwaje po 60 latach odchodzą na zasłużoną emeryturę ZDJĘCIA

Łódzkie MPK ostatecznie rozstaje się z "helmutami", czyli najstarszym tramwajami przegubowymi produkcji niemieckiej. Sprowadziła je do Polski w 2007 roku z Mannheim spółka Międzygminna Komunikacja Tramwajowa, która do 2012 roku obsługiwała linie podmiejskie do Zgierza, Ozorkowa i Pabianic. Tramwaje te wyprodukowano w firmie Duewag w roku 1962, co oznacza, że w Łodzi jeździły najstarsze wagony tramwajowe w całej Polsce (nie licząc wagonów muzealnych i turystycznych).

Kłopotliwy spadek po MKT

– Wraz z dostawą nowoczesnych tramwajów Moderus Gamma MPK- Łódź stopniowo wycofuje najstarsze i najbardziej wyeksploatowane wagony. W piątek na linie po raz ostatni wyjadą tramwaje GT8N – informuje rzecznik MPK-Łódź Piotr Wasiak. – W 2012 r. w związku z likwidacją spółki MKT pojazdy te trafiły do MPK-Łódź. W 2014 r. zakupiono w Helsinkach kolejne 4 tramwaje tego typu plus dodatkowo jeden wagon imprezowy.

Ostatnia szansa na przejażdżkę

3 listopada wagony GT8N pojawią się po raz ostatni w ruchu liniowym, będzie to jednocześnie ostatni dzień serii GT w ogóle w MPK. Wagony te będzie można spotkać na linii 9. Na stanie MPK-Łódź pozostanie jeden wagon tego typu tzw. tramwaj imprezowy. Nie jest on i nie będzie jednak wykorzystywany do regularnych kursów. Na łódzkich torach będzie pojawiał się on okazjonalnie podczas miejskich wydarzeń. Można będzie go również wypożyczyć.