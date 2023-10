Na ulicy Północnej znika jedyne takie skrzyżowanie w Łodzi. Tramwaje znów pojadą na zabytkowy Dworzec Podmiejski Jacek Zemła

Plątanina torów tramwajowych w różnych kierunkach – tak można określić to, co dzieje się obecnie na przebudowywanej ulicy Północnej i przylegającej do niej ulicy Nowomiejskiej. Na tej inwestycji, która ma być oddana do użytku z końcem bieżącego roku, trwają intensywne prace przy budowie nowego torowiska tramwajowego.