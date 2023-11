Mobility Week na Politechnice Łódzkiej, czyli jak skorzystać z oferty wyjazdów na zagraniczne uczelnie

Mobility Week na Politechnice Łódzkiej

Jak skorzystać z oferty wyjazdów na zagraniczne uczelnie - tego mają szanse dowiedzieć się wszyscy zainteresowani studenci Politechniki Łódzkiej podczas rozpoczętego w poniedziałek, 20 listopada 2023 tygodnia mobilności. Organizatorem tygodnia jest Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) PŁ.

Do piątku, 24 listopada br. po kampusie Politechniki Łódzkiej krążyć będzie kawiarenka – coffee truck ParkCafe.

Przy kawie oferowanej przez ParkCafe będzie można porozmawiać i poznać wszystkie szczegóły na temat wyjazdów zagranicznych z programu Erasmus+ oraz możliwości oferowanych przez European Consortium of Innovative Universities, do którego należy Politechnika Łódzka.

Tydzień Mobilności to także m.in.

- spotkania Erasmusowców – tych, którzy już wiedzą, że warto wyjechać na część studiów do zagranicznej uczelni z tymi, którzy się nad tym zastanawiają (wtorek 16:18, CWM),

- wręczenie nagród Liderów Mobilności i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Mobilności Lwa Leona” (czwartek 14:30, CWM).

- Poza tym na uczestników Mobility Week czeka duża dawka wiedzy przekazywanej w czasie spotkań na wydziałach, a w CWM także informacje o międzynarodowym wolontariacie na stoisku Europejskiego Korpusu Solidarności - informuje Ewa Chojnacka, rzeczniczka PŁ. - Jest to program dla młodych ludzi, chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych – od pomocy pokrzywdzonym, przez akcje na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w UE i poza nią.