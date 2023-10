Michał Koterski już po miesiącu się oświadczył. Dlaczego tak się spieszył? ZDJĘCIA

Na Instagramie: „Minęło mi właśnie osiem lat życia w trzeźwości, bez żadnych substancji zmieniających świadomość. Mogę z ręką na sercu, z pełną świadomością i poczuciem powiedzieć, że to były i są najpiękniejsze i najwspanialsze lata mojego życia”. Michał ostatnio wyznał, że oświadczył się Marceli Leszczak po zaledwie miesiącu znajomości. Miał pewne wątpliwości co do takiego rozwiązania, ale, jak sam przyznał, szybko dostrzegł znaki.

Szczęście innych cieszy nas nie mniej niż własne, toteż szybko przechodzimy do meritum sprawy. Michał „Misiek” Koterski jest obecny na ekranach od 24 lat. Aktor grał dziwnego młodzieńca i narkomana nawet w filmach swojego ojca Marka. Okazało się, że w życiu prywatnym był ciężko uzależniony od różnych substancji. 43-latek wydał niedawno książkę „To już moje ostatnie życie”. Biografia jest wywiadem-rzeką. Aktor napisał ją we współpracy z Beatą Nowacką.

- Rano, kiedy mieliśmy jechać zwiedzać kopalnię soli, z walizki wypadł nieoczekiwanie pierścionek zaręczynowy, który wcześniej kupiłem i wtedy pomyślałem, że to jest znak z góry i wziąłem go ze sobą - wyznał Koterski na Instagramie.- Kiedy zwiedzaliśmy kopalnię, nie myślałem o niczym innym jak tylko o tym, czy to aby na pewno jest dobre miejsce na zaręczyny, czy Seul (mieli tam lecieć miesiąc później - przyp. red.) nie będzie lepszy, ale tak naprawdę to bardzo się stresowałem, bo gdzieś podświadomie bałem się, czy aby na pewno się zgodzi, mimo że czułem, że jesteśmy w sobie na maxa zakochani, to znaliśmy się jednak dopiero niecały miesiąc.