Marcela Leszczak żałuje uderzenia w Joannę Opozdę. Co teraz proponuje? ZDJĘCIA

Widać jednak, że po pewnym czasie wystąpiła u Leszczak pewna refleksja. W rozmowie z „Pomponikiem” bije się w pierś i przyznaje, że nie powinna pisać takich komentarzy w sieci.

- To się wydarzyło, może miało się to wydarzyć. Na pewno nie powinnam pisać takiego komentarza. Mam nadzieję, że będziemy mogły porozmawiać i podać sobie rękę. Mam nadzieję, że nie powie, że mnie nie zna. Znamy się, a ja nie jestem konfliktowa. Mnie to dużo kosztowało przez następne dni, że już nigdy w życiu się nie odniosę i nie wypowiem