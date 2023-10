Małgorzata Tomaszewska zniknie z „Pytania na śniadanie”. Co się stało? ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIA

Niedawno pochwaliła się, że będzie miała córeczkę. W rozmowie ze „Światem Gwiazd” zdradziła, że imię dla dziewczynki wybierze Enzo – jej syn.

Prowadząca „Pytanie na śniadanie” nie chciała jednak mówić za wiele o ojcu swojej pociechy, co tylko spotęgowało plotki na ten temat.

Tomaszewska zak mówi o zachiankach osoby w odmiennmy stanie: – Mam taką skrytkę pod kanapą w „Pytaniu na śniadanie” i tam właśnie chowam talerz z jedzeniem, więc jak tylko jest przerwa, to wyjmuję ten talerz i przy gościach mówię: „Przepraszam bardzo, ja naprawdę muszę coś zjeść” i wszyscy są bardzo wyrozumiali. Czasem też kucharze specjalnie dla mnie coś przyrządzają, bo wiedzą, że jestem głodna. Zawsze mam pomoc. Jak trzeba, to też Olek Sikora przywozi mnie do pracy albo po drodze czasami mnie z niej odbiera.