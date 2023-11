Ma płacić 50 zł miesięcznie za komórkę, której nie ma. Absurd, który dotyka lokatora kamienicy przy ul. Odrzańskiej 18

Od 4 lat budynek mieszkalny przy ul. Odrzańskiej 18 ma być wyburzony. Zawaliły się także stojące na posesji komórki, a w dawnej pralni pełniącej funkcje "zastępczej komórki" zapadł się dach. Jarosław Wasilewski, który od 40 lat mieszka w budynku przypisanym do tej posesji choć nie ma gdzie składować opału na zimę i klamotów, które zwykle trzyma się w piwnicy, ma naliczane - jak pokazuje - 50 zł miesięcznie za korzystanie z pomieszczenia gospodarczego. - Od blisko 4 lat słyszę, że postawienie komórki administracji się nie opłaca - twierdzi lokator.

Bo dachy się złożyły

Jarosław Wasilewski od 40 lat mieszka z pięcioosobową rodziną w komunalnej kamienicy przy ul. Odrzańskiej 18. Odkąd kilka miesięcy temu sąsiedzi dostali propozycję lokalu zamiennego i wyprowadzili się pod nowy adres, został jedynym lokatorem w budynku.

- Gdy ponad 4 lata temu zawalił się dach w komórkach, to opał i wszystkie klamoty przenieśliśmy do stojącego w podwórku budynku po dawnej pralni - opowiada Jarosław Wasilewski. - Ten też się rozsypał: dach złożył się do środka, a ściany w każdej chwili mogą runąć. Mieli nam wtedy postawić komórki, ale okazało się, że dom idzie do rozbiórki, więc stawianie komórek byłoby nieekonomiczne.

Budynek grozi zawaleniem, co widać gołym okiem. Próżno jednak szukać tablicy informującej o niebezpieczeństwie.

Komórka pod chmurką

Klamoty, które znajdowały się w dawnej pralni, lokator trzyma na podwórku pod folią. Jak sam mówi pan trochę tych rzeczy jest. Zapasowe opony, węgiel, drewno, zabawki dzieci, ozdoby na choinkę, i dziesiątki innych, których szkoda mu wyrzucić, bo wszystko może się przydać.

- Straż miejska ukarała mnie za składowanie na podwórku - ich zdaniem śmieci, a moim zdaniem tego co powinno trafić do komórki gdyby trakowa była. Mandatu nie przyjąłem, więc musiałem zapłacić 500 zł grzywny - twierdzi lokator. - Gdybym miał komórkę to problemu by nie było. Tym bardziej, że na sąsiedniej ulicy pod adresem Uroczysko 13 stoją puste blaszane komórki, bo lokatorzy wyprowadzili się z posesji. Chętnie jedną bym sobie przywiózł gdyby mi urzędnicy pozwoli. Ale takiej woli nie ma.

Jarosław Wasilewski pokazuje dokumenty z których wynika, że za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 3 m kw. ma płacić 48 zł 38. Odkąd komórki i pralnia się zawaliły nie płaci i rośnie mu zadłużenie.

Wyburzanie trwa?

Dwa tygodnie temu na posesji pojawili się pracownicy zakładu gospodarki komunalnej.

- Obwieścili, że wygrodzą teren i postawią tabliczkę, że budynek pralni grozi zawaleniem. I na tym sprawa się skończyła - dodaje lokator.

O to, czy na posesji rzeczywiście nie można postawić komórek zapytaliśmy UMŁ. Jak nam odpisano Wydział Gospodarki Komunalnej już półtora roku temu, 12 kwietnia 2022 r, podjął działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniego stanu sanitarnego posesji.

Jak pisze UMŁ cyt. "Aktualnie przystąpiono do prac rozbiórkowych". Na czym to działanie polega? Trudno zgadnąć, bo 20 listopada do godz. 14 - budynek dawnej pralni stał. W piśmie nadesłanym przez urząd czytamy także cyt. (...)"Nieprawdą jest, że mieszkańcy od 4 lat nie posiadali komórek, bo zajmowali ww. budynek gospodarczy, który dopiero teraz będzie rozebrany. Niezależnie od powyższego Pan Jarosław Wasilewski oprócz pomieszczeń gospodarczych zajmował część terenu, na którym składował sterty ruchomości, gabarytów, różnego rodzaju sprzętów, śmieci (co potwierdzają załączone wcześniej fotografie). Utrudniał również dostęp do budynku gospodarczego, aby wykonać opinię techniczną, uporczywie odmawiał uprzątnięcia terenu i właśnie z tego powodu został ukarany mandatami przez SM (w ubiegłym roku), która podjęła działania w celu przywrócenia właściwego stanu sanitarno-porządkowego przedmiotowego terenu".

