Lokatorzy łódzkich kamienic założyli już 7 stowarzyszeń lokatorów kamienic aby wspólnie walczyć o lepsze warunki życia

Mieszkańcy siedmiu łódzkich kamienic powołali stowarzyszenia lokatorskie. Te siedem stowarzyszeń jest sposobem na skuteczną obronę przeciw nie zawsze uczciwymi właścicielami kamienic oraz podwyżkom czynszów.

- Te stowarzyszenia lokatorskie to organizacje, które skupiają mieszkańców danego budynku lub osiedla i działają na rzecz ochrony ich interesów. Lokatorzy mają większą siłę oddziaływania na sąd, w innym przypadku każdy z nich osobno musiałby zakładać sprawę i na własną rękę dochodzić swoich praw w sądzie. Stowarzyszenia działają w imieniu wszystkich lokatorów, a jak wiadomo większy może więcej – tłumaczy mec. Piotr Paduszyński.



Tu stowarzyszenia już powstały

Stowarzyszenia lokatorów w Łodzi powołali już mieszkańcy kamienic przy ul. Piotrkowskiej 18, ul. Rewolucji 1905 nr 20, przy ul. Żeromskiego 17, a także przy al. Kościuszki 40, ul. Słowiańskiej 15, ul. 1-go Maja nr 35, ul. Pomorskiej 7, a niedawno podjęto próbę założenia stowarzyszenia w kamienicy przy placu Wolności 12.

Co daje założenie stowarzyszenia lokatorskiego:

· Wspólna walka o prawa lokatorów: Dzięki stowarzyszeniom lokatorskim mieszkańcy mogą skuteczniej bronić swoich praw i interesów. Wspólna walka z nieuczciwymi właścicielami kamienic czy podwyżkami czynszów jest bardziej efektywna niż pojedyncze działania .

* Wymiana doświadczeń: Członkowie stowarzyszeń mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat praw lokatorów. Dzięki temu łatwiej jest uniknąć pułapek i oszustw ze strony właścicieli kamienic.

* Wspólne inwestycje: Stowarzyszenia lokatorskie mogą działać na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w danym budynku lub osiedlu. Dzięki temu mieszkańcy mogą np. zainwestować w remont klatki schodowej czy wymianę drzwi wejściowych.

- Jeśli chcesz założyć stowarzyszenie lokatorskie warto dokładnie zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi tego typu organizacji. Należy też pamiętać o tym, żeby stworzyć regulamin stowarzyszenia i wybrać zarząd, a potem je zarejestrować – mówi mec. Piotr Paduszyński.

Koszty założenia stowarzyszenia lokatorskiego zależą od rodzaju stowarzyszenia. W Polsce istnieją dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia zarejestrowane. Stowarzyszenie zwykłe może zostać utworzone przez co najmniej 3 osoby i nie ma zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Taka forma współpracy nie wymusza na członkach rejestracji w KRS, przez co rozpoczęcie działalności jest stosunkowo łatwe. Oczywiście w związku z tym, zarząd stowarzyszenia zwykłego nie może tyle, ile mogą przedstawiciele odpowiednika rejestrowanego w KRS.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS powołuje co najmniej 7 osób, które mają obowiązek zarejestrować swoją działalność w KRS. Stowarzyszenie rejestrowane ma osobowość prawną, musi mieć statut i może korzystać z różnych źródeł finansowania.