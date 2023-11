Lokator przy ul. Włókienniczej mówi o fuszerce! W zrewitalizowanej kamienicy grzyb na ścianach

Włodzimierz Hala, łodzianin z niepełnosprawnością, który od 17 lat choruje i porusza się na wózku, od półtora roku mieszka w 37-metrowym mieszkaniu na parterze w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Włókienniczej. Do jego mieszkania wchodzi się z podwórka. Obok wejścia jest ławeczka i obrośnięta zielenią pergola.

- Na pierwszy rzut oka jest pięknie - mówi lokator. - Przyjeżdżają tu wycieczki, podziwiają jak nam się super mieszka. Ale nie do końca tak jest. Rewitalizacja była robiona na chybcika, a fundamenty kamienicy nie osuszone tak jak powinno się to zrobić. W piwnicy w której są zawory, tynk odpada kawałami. W mieszkaniu za kaloryferem mam już wilgoć choć przez cały okres grzewczy mam maksymalnie rozkręcone podzielniki ciepła. Kaloryferem jestem w stanie nagrzać mieszkanie do 23 -24 stopni ciepła. Jeśli chce się mieć cieplej, to trzeba włączyć grzejnik.

Jak mówi lokator to nie pierwszy problem, jaki się pojawił w jego mieszkaniu. Aby skorzystać z ciepłego prysznica za każdym razem musiał spuścić ok. 5 wiader letniej wody, a w domu płaci za zużycie z metra. Administracja próbowała usterkę usunąć, ale nie do końca się to udało i woda jest zaledwie ciepła.