Łódzka szkoła Anagra najlepszą szkołą kosmetyczną w Polsce w 2022 r Nagrodę wręczono podczas targów urody w Warszawie

Konkurs Beauty Forum Award ma na celu nagrodzenie placówek edukacyjnych kształcących specjalistów branży kosmetyki profesjonalnej oraz wydarzeń organizowanych dla branży kosmetyki profesjonalnej. Jury złożone z najwyższej klasy ekspertów wybiera spośród zgłoszonych kandydatur wyróżniające się szkoły i wydarzenia.

- Nasza szkoła zdobyła główną nagrodę w kategorii Edu Expert dla najlepszej szkoły kosmetycznej w Polsce za rok 2022 - cieszy się Franciszek Miller, jeden z dyrektorów placówki. - Otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii Best Event Live za organizację eliminacji krajowych do Mistrzostw Europy SkillsPoland w konkurencji zabiegi kosmetyczne.

To nie koniec dobrych wiadomości z Anagry. Na konkursach, Konkurs Młodych Talentów o Puchar "Blue Diamond" oraz Konkurs Młodych Talentów o Puchar Red Diamond, zorganizowanych podczas międzynarodowych targów kosmetycznych w Warszawie sukcesy odniosły cztery uczennice Anagry. W konkursie o puchar "Blue Diamond" nagrodzono dwie uczennice trzeciej klasy, Julia Stolarek zajęła 2 miejsce, Gabriela Dąbkowska - 3. Gabriela Dąbkowska otrzymała także nagrodę publiczności.

Tematem konkursu był "Tajemniczy Elf". Uczestnicy musieli wykazać się wiedza z kosmetologii, anatomii, fizjologii, a potem wykonać makijaż zgodny z podanym tematem w 75 minut.

Natomiast uczestnicy konkursu o Puchar "Red Diamond" musieli się zmierzyć z tematem... "Szamanka". Nagrodzono dwie uczennice czwartej klasy Anagry, Sarę Darmach - zajęła 2 miejsce i Liwię Dudek, która wygrała nagrodę publiczności.