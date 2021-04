Łodzianin dał 5 tys. zł zadatku na wykonanie mebli. Zlecenia nie wykonano. Sprawę rozstrzygnął sąd

Łódź: Zamówienia z dostawą do domu - świąteczne wędliny, mięso, jaja, warzywa, ciasta prosto pod drzwi

Wędliny, mięso, ciasta, warzywa, owoce, przetwory i inne produkty sklepy dostarczają swoim klientom do domu w ramach świątecznych zamówień. Wiele osób przed tą Wielkanocą decyduje się na taką formę robienia zakupów, by do minimum ograniczyć kontakty i co za tym idzie - ryzyko zakażenia w trzeciej fali pandemii. Z jednej strony ta właśnie obawa, a z drugiej – wygoda sprawiają, że właściciele sklepów takich zleceń mają zdecydowanie więcej niż dotąd.