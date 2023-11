ŁKS. Trener Piotr Stokowiec chce przyjrzeć się szerokiej kadrze zespołu. Przez Polonię Warszawa do Zagłębia Lubin

Okazuje się, że wyczyn ŁKS w starciu z gliwiczanami przeszedł w pewnym sensie do historii. To łodzianie zostali bowiem pierwszym zespołem z polskiej ekstraklasy w XXI wieku, który zdołał odrobić u siebie stratę trzech goli.

Sztab szkoleniowy ,,Rycerzy Wiosny" zaplanował na najbliższy czas dokładnie testy wydolnościowe oraz szybkościowe, a w piątek sprawdzi się z ,,Czarnymi Koszulami", czyli dwunastą drużyną zaplecza krajowe elity. Wkrótce okaże się, gdzie i kiedy dokładnie odbędzie się ten mecz.

Decyzją Stokowca, z zespołem będą również ćwiczyć zawodnicy grający na co dzień w drużynie drugoligowych rezerw klubu. Mowa o: Mateuszu Bąkowiczu, Oskarze Koprowskim, Antonim Młynarczyku, Jędrzeju Zającu, Oliwierze Sławińskim oraz Nelsonie Balongo. Niektórzy fani łodzian zdążyli już wprawdzie zapomnieć o tym ostatnim piłkarzu, ale jest faktem, że jest do dyspozycji, a ma przecież ważny kontrakt aż do połowy 2025 roku. Z kolei pomocnik Jakub Letniowski jest w trakcie rehabilitacji